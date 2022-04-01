Минобрнауки: письмо о переносе контента на Rutube является рекомендательным

В Министерстве науки и высшего образования России заявили, что отправленное вузам письмо о переносе контента с YouTube на Rutube носит рекомендательный характер, сообщает РИА Новости. В ведомстве отметили, что университеты автономны в принятии решений в соответствии с федеральным законом об образовании.

Вузы автономны в принятии своих решений, это определено в федеральном законе об образовании. Письмо Минобрнауки России имеет рекомендательный характер и направлено на максимальную представленность университетов в российских VK.Video и Rutube, — говорится в сообщении.

По словам директора департамента информационной и просветительской деятельности Минобрнауки России Андрея Толмачёва, медиаплатформы коснулся тренд на импортозамещение, в связи с чем министерство попросило вузы продублировать видеоконтент на Rutube.

Важно, чтобы информация для абитуриентов, студентов и преподавателей была доступна на максимально возможном количестве ресурсов, — подчеркнул Толмачёв.

Ранее на сайте Юго-Западного государственного университета был опубликован документ, в котором говорится о том, что Минобрнауки РФ разослало вузам письмо с просьбой до 4 апреля перенести свой контент с YouTube на VK.Video и Rutube.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин ранее заявил, что аналогов YouTube нет нигде в мире, поэтому блогерам бессмысленно производить новый контент в случае блокировки платформы в России. По мнению эксперта, YouTube для современного поколения является аналогом телевидения.

За генерацию контента блогеры получали деньги, но с отключением Google монетизации «лидеры мнений» утратили возможность зарабатывать с помощью этой медиаплатформы. Полная блокировка YouTube исключит возможность размещения рекламы, в связи с чем Россия потеряет «кусок устоявшегося бизнеса», отметил он.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов призвал Роскомнадзор заблокировать YouTube на территории России . По его мнению, это «лживый и злобный инструмент».