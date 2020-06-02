Минобороны РФ запаслось медикаментами для участников парада Победы

https://static.news.ru/photo/2bc44e74-a4da-11ea-89e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Минобороны России создало запас медикаментов, а также средств индивидуальной защиты для участников парада Победы в Москве, рассказал во время селекторного совещания руководитель Главного военно-медицинского управления ведомства Дмитрий Тришкин.

Масок медицинских — более 1,5 миллиона, свыше 700 тысяч пар перчаток, 30 тысяч флаконов средств для дезинфекции рук, 560 тысяч экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию, — цитирует сотрудника министерства ТАСС.

Он добавил, что военные ежедневно будут проходить медицинский осмотр и сдавать анализы на коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19).

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал накануне о предстоящем параде Победы. По его словам, в мероприятии примут участие в основном военные с иммунитетом к COVID-19.

NEWS.ru ранее писал, что президент Владимир Путин и приглашённые в Москву на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне гости во время парада будут находиться на трибуне, а само мероприятие будет проходить в максимально обычном режиме. Минобороны пригласило принять участия в параде Победы в Москве военных из 19 государств.