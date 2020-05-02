Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы о взятии Берлина

https://static.news.ru/photo/108fcafa-8c22-11ea-a77f-fa163e074e61_660.jpg Фото: berlin75.mil.ru

Российское военное ведомство опубликовало новые рассекреченные документы, в которых описаны подробности взятия Советской армией Берлина в 1945 году.

В частности, все желающие могут ознакомиться с донесениями с фронта о проведении операции, доклад командующего 1-м Белорусским фронтом Георгия Жукова Иосифу Сталину, другие боевые донесения и приказы. Также в списке доступных к изучению документов — приказ последнего коменданта Берлина генерала Вейдинга, в котором он призывает немецкие войска сдаться.

Кроме того, опубликованы записи о налаживании мирной жизни в Берлине, обеспечении населения едой и медпомощью, а также о розыске картин из Дрезденской галереи.

Как писал NEWS.ru ранее, российское военно-историческое общество опубликовало секретное донесение маршала Георгия Жукова главкому Вооружённых сил СССР Иосифу Сталину, датированное 3 мая 1945 года. В нём говорится о добытых советской военной контрразведкой данных, касающихся самоубийства фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса.