Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы о взятии Берлина

Российское военное ведомство опубликовало новые рассекреченные документы, в которых описаны подробности взятия Советской армией Берлина в 1945 году.
В частности, все желающие могут
Кроме того, опубликованы записи о налаживании мирной жизни в Берлине, обеспечении населения едой и медпомощью, а также о розыске картин из Дрезденской галереи.
Как писал NEWS.ru ранее, российское военно-историческое общество опубликовало секретное донесение маршала Георгия Жукова главкому Вооружённых сил СССР Иосифу Сталину, датированное 3 мая 1945 года. В нём говорится о добытых советской военной контрразведкой данных, касающихся самоубийства фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен