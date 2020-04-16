Опубликовано донесение Жукова о самоубийстве Гитлера

https://static.news.ru/photo/ddab278a-7fb3-11ea-ae3b-fa163e074e61_660.jpg Георгий Жуков Фото: Global Look Press

Российское военно-историческое общество опубликовало секретное донесение маршала Георгия Жукова главкому Вооружённых сил СССР Иосифу Сталину, датированное 3 мая 1945 года. В нём говорится о добытых советской военной контрразведкой данных, касающихся самоубийства фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса.

В донесении под грифом «Особо секретно» представлены данные органов Смерша 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии. В расшифрованном документе говорится, что при задержании личного повара Геббельса Вильгельма Ланге и начальника гаража рейхсминистра Шнайдера стало известно, что Гитлер совершил самоубийство 30 апреля, а Геббельс и его жена покончили с собой 1 мая.

При спуске в подземелье Геббельса у входа в его рабочий кабинет были обнаружены обгоревшие трупы мужчины и женщины, в которых Ланге и Шнайдер сразу же опознали Геббельса и его жену, — говорится в рассекреченной шифртелеграмме Жукова.

Маршал доложил, что отдал приказ «предъявить трупы пяти пленным генералам, задокументировать их показания, зафотографировать трупы, изучить детально обстановку в убежище и установить причину обгораний». Кроме того, Жуков отчитался о принятых мерах по детальному «исследованию сведений по самоубийству Гитлера».

Донесение опубликовано по случаю 75-летия начала Берлинской стратегической наступательной операции Красной армии.

Как писал NEWS.ru, Иосиф Сталин не только готовил «освободительный поход в Европу», но и заранее распланировал провокации против советских граждан, чтобы впоследствии обвинить в них Германию. Такое мнение высказал экономист Андрей Илларионов на своей странице в ЖЖ. Эксперт заявил, что в ночь на 19 июня 1941 года военно-политическая группа советского руководства якобы назначила вторжение в Европу. Это должно было случиться 22 июня 1941 года. Основанием для таких выводов послужило интервью сына экс первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Сергея.