Минкультуры разработало правила для очных экзаменов в театральные вузы

https://static.news.ru/photo/4bfea0f0-a1b9-11ea-9759-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Министерство культуры совместно с Роспотребнадзором разработали рекомендации по проведению вступительных очных экзаменов в театральных училищах и высших учебных заведениях в условиях пандемии коронавируса.

Теперь мы совместно с нашими творческими вузами будем прорабатывать детально этапы приемной кампании, обсудим организацию проведения экзаменов с учетом необходимых профилактических мер и, конечно же, проинформируем наших абитуриентов об этом, — приводит пресс-служба слова замминистра культуры Ольги Яриловой.

Учебные заведения будут проверять температуру на входе, обеспечат соблюдение социальной дистанции между поступающими. В помещениях будет проводится дезинфекция и проветривание. На сцене либо перед членами приемной комиссии установят прозрачные экраны. Если эти пункты невозможно выполнить, то ведомство рекомендовало провести экзамены дистанционно с применением аудио- и видеосвязи, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что абитуриенты смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня до 17 августа. По его словам, сроки поступления были установлены такие же, как и в прошлом году, несмотря на то, что ЕГЭ в 2020 году будет проводиться позже, чем в 2019 году. Фальков подчеркнул, что подавать заявления в вузы на соответствующие направления или специальности можно будет до экзаменов.