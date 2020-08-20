Минкультуры раскрыло детали запрета на проведение мероприятий с детьми

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Введённый Роспотребнадзором запрет на проведение массовых мероприятий при участии детей не касается театров, цирков, музеев и других учреждений культуры. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры России, ссылаясь на пояснение Роспотребнадзора.

Ранее надзорное ведомство утвердило cанитарно-эпидемиологические правила работы образовательных учреждений и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях пандемии коронавируса, устанавливающие, по данным Минкультуры, «фактический запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей и молодежи», не распространяется на ряд учреждений культуры.

Утвержденные ранее санитарно-эпидемиологические правила… не распространяются на театры, концертные организации, цирки, музеи и иные организации культуры, — говорится в сообщении министерства.

Согласно пояснениям Роспотребнадзора, дети и подростки могут посещать театральные спектакли. При этом они должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования, передаёт РИА Новости.

Эти пояснения очень важны для всего профессионального сообщества, так как их могут использовать в работе все театры при соответствующих нормативно-правовых актах в своем субъекте Российской Федерации с учетом эпидемиологической обстановки, — заявила министр культуры Ольга Любимова.

Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты Роспотребнадзора опубликовали новые рекомендации для колледжей. Согласно документу, образовательным учреждениям посоветовали перевести занятия заочных и вечерних групп на дистанционный формат.