Минкомсвязи намерено ослабить ограничения для СМИ

https://static.news.ru/photo/ecce93c0-9447-11ea-8134-fa163e074e61_660.jpg Фото: digital.gov.ru

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин назвал неэффективные ограничения для средств массовой информации. По его словам, они стали наиболее заметны в период пандемии коронавируса.

По итогам жизни в новых условиях, потому что по факту целый ряд нормативных ограничений у СМИ уже сегодня отменён, думаю, что с нашими коллегами из Государственной думы необходимо потом провести анализ ситуации и, может быть, вообще поставить вопрос о ликвидации целого ряда не всегда эффективных ограничений или тех, без которых, как показала жизнь, можно обойтись, — заявил Волин.

По мнению чиновника, также необходимо посмотреть на возможность внесения изменений в том числе в мощность радиопередатчиков и во время вещания, чтобы была определённая гибкость в сторону уменьшения.

У нас есть, как вы знаете, своя позиция, заключающаяся в том, что имело смысл достаточно серьёзно либерализовать законодательство о возрастной маркировке, чтобы оно вернулось к тому, как она изначально создавалась и придумывалась: чтобы она носила сугубо рекомендательный характер и полностью находилась в руках владельца контента, который сам определяет, для какой возрастной категории этот контент предназначен, — ответил он на вопрос о возрастной маркировке.

Ранее NEWS.ru информировал, что в Минкомсвязи заявили о росте трафика на сайтах ведущих российских СМИ. По данным ведомства, аудитория суммарно увеличилась на 150 млн пользователей.