Минкомсвязь удалила данные цифровых пропусков россиян

https://static.news.ru/photo/e9d5aa3a-baeb-11ea-af01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минкомсвязь сообщила, что удалила все персональные данных из цифровых пропусков, полученных россиянами во время периода самоизоляции.

Мы всё удалили! — заявил глава ведомства Максут Шадаев.

Приложение для получения пропусков Минкомсвязи запустило в апреле. Оно могло действовать только в регионах. В столице система цифровых пропусков для поездок на всех видах транспорта была введена с 15 апреля, пропуска оформлялись на mos.ru, разработанном ДИТом Москвы.

С 9 июня система пропусков в Москве была отменена. Для получения разрешения на выход из дома нужно было заполнить форму на сайте мэрии, где указать личные данные, включая место жительства, номер транспортной карты и авто, а также адрес назначения и цель передвижения.

Как сообщал ранее первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, собранные данные будут удалены после того, как закончатся все судебные дела, связанные с самой системой цифровых пропусков, либо с выписанными штрафами.

NEWS.ru писал, что власти столицы отменили 16,5 тысячи штрафов за ошибки, допущенные автовладельцами при привязке машины к пропуску.