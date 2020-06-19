В Москве отменили 16,5 тысячи штрафов за ошибки с пропусками

https://static.news.ru/photo/7edc0af6-b205-11ea-8f96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти столицы отменили 16,5 тысячи штрафов за ошибки, допущенные автовладельцами при привязке машины к пропуску.

Мы отменили уже 16,5 тысячи штрафов в пользу тех водителей, которые ошиблись в букве или цифре номера своего автомобиля, когда привязывали его к пропуску, — цитирует ТАСС заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Разрешением вопросов со штрафами занимается Московская административная дорожная инспекция (МАДИ). Заявление на отмену взыскания можно подать в электронном виде через mos.ru или avtokod.mos.ru. Сделать это необходимо в течение 10 дней со дня получения постановления о штрафе. Подача жалобы занимает не более пяти минут.

Цифровые пропуска для передвижения в Москве на автомобиле были введены в связи с распространением коронавируса и действовали в период с 22 апреля по 8 июня.

Ранее NEWS.ru писал об утечке данных оштрафованных за нарушения самоизоляции москвичей. Информация оказалась в свободном доступе, и, по словам специалистов, её легко можно собрать с помощью специальных программ. Инцидентом заинтересовалась прокуратура.