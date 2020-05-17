Утечкой данных оштрафованных москвичей заинтересовалась прокуратура

https://static.news.ru/photo/20622210-98e4-11ea-8e4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура начала проверку по сообщениям об утечке данных нарушителей самоизоляции в Москве. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.

Незадолго до этого стало известно, что персональные данные оштрафованных оказались доступны на сайтах оплаты штрафов, передаёт ТАСС.

Оказалось, что найти имя, фамилию, а также серию и номер паспорта можно по уникальному идентификатору начислений. Как пояснили специалисты, собрать базу данных, можно без особых усилий — простым перебором. Вручную сделать это практически невозможно, однако с помощью специальных программ не составит труда.

Чтобы избежать утечек, система должна блокировать попытки многократного введения УИН, однако, как писал NEWS.ru, сайты для оплаты штрафов, такой защиты чаще всего не имеют.

Сколько на данный момент выписано штрафов, доподлинно неизвестно. Однако по состоянию на 8 мая столичные власти заявляли о 35 тысячах административных протоколов.