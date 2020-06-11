Мэрия Москвы пообещала удалить собранные для оформления пропусков данные

https://static.news.ru/photo/88bae3c6-abe3-11ea-9182-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Личные данные москвичей, которые были использованы для оформления цифровых пропусков, будут удалены после. Об этом сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

Мы обязательно собранные данные удалим, причем сделаем это публично. Пока идут судебные дела, мы не можем этого сделать: жители подали в суд либо на саму систему цифровых пропусков, либо на выписанные штрафы. Как только все процедуры закончатся, мы сразу продемонстрируем, как данные удаляются из системы, — сказал Немерюк ТАСС.

С 9 июня в Москве сняли режим самоизоляции и отменили пропускной режим. Последний действовал с 15 апреля. Для получения разрешения на выход из дома нужно было заполнить форму на сайте мэрии, где указать личные данные, включая место жительства, номер транспортной карты и авто, а также адрес назначения и цель передвижения.

При этом власти Москвы напомнили, что приложение «Социальный мониторинг» как инструмент для контроля за соблюдением режима самоизоляции никто не отменяет. Оно будет использоваться для тех, кто болен COVID-19, и их близких, писал NEWS.ru.