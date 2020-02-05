https://static.news.ru/photo/d6caaaac-4823-11ea-818a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минкомсвязь РФ разработает механизм, позволяющий гражданам страны отзывать своё согласие на обработку персональных данных. Это должно оградить их от спама.

У меня, как у абонента, нет возможности пожаловаться, а у оператора — обязанности эти жалобы учитывать и блокировать такие звонки. То же самое касается большого количества смс-уведомлений, писем в почте, — заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

Министр предложил, чтобы абонент видел, кому именно он даёт своё согласие на обработку данных и мог отозвать согласие, заблокировав дальнейшую возможность использовать их.

Как ранее писал NEWS.ru, Федеральная антимонопольная служба дала рекомендации, как прекратить спам-сообщения и надоедливые звонки с рекламой. В первую очередь нужно проверить, не давал ли владелец телефона сотовым операторам или банкам согласия на рассылку рекламы.