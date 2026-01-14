Мини-шедевр для буднего дня: мясо по-французски в порционных горшочках. Греет душу и съедается мгновенно

Это блюдо — воплощение уюта и практичности. Приготовленное в порционных горшочках, оно сохраняет все ароматы и соки, превращая простые ингредиенты в нечто невероятно душевное и вкусное. Каждый горшочек — это личный мини-шедевр с идеальным балансом сочного мяса, нежного картофеля и расплавленного сыра. Такой ужин не требует особых усилий, но неизменно дарит ощущение праздника, согревая и душу, и желудок, а главное — исчезает со стола с поистине волшебной скоростью.

Вам понадобится: 500 г свиной вырезки, 5-6 картофелин, 2 луковицы, 250 г майонеза, 200 г твердого сыра, соль, черный перец, растительное масло для смазывания. Мясо нарежьте тонкими пластинами, отбейте, посолите и поперчите. Картофель нарежьте тонкими кружками, лук — полукольцами, сыр натрите. Горшочки слегка смажьте маслом. Выкладывайте ингредиенты слоями: картофель, лук, мясо. Каждый слой картофеля и мяса слегка смажьте майонезом. Последним слоем обильно посыпьте сыр. Накройте горшочки крышками и поставьте в холодную духовку. Выпекайте при 200 °C около 50 минут, затем снимите крышки и готовьте еще 10–15 минут до румяной сырной корочки. Подавайте горячими прямо в горшочках.

