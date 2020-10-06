Минфин разработал упрощённый порядок маркировки алкоголя

https://static.news.ru/photo/66e5c174-07d4-11eb-bede-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство финансов РФ подготовило упрощённые правила изготовления, приобретения и уничтожения федеральных специальных марок для алкогольной продукции.

Упрощённая процедура выдачи марок на алкогольную продукцию требует лишь предоставления заявления, поданного через ЕГАИС. Необходимость подавать все остальные документы и декларации для бизнеса отпадёт, — говорится в приведённом пресс-службой Минфина сообщении.

Отмечается, что после введения «помарочного» учёта спиртосодержащей продукции в 2018 году требование о предоставлении ряда документов потеряло актуальность. Новое постановление правительства предусматривает также унификацию марок для российского и иностранного алкоголя. Таким образом, полномочия, связанные с маркировкой, будут централизованы в одном ведомстве — Росалкогольрегулировании. До настоящего времени там маркировалась отечественная продукция, а зарубежная — в таможенных органах.

Оборот спиртного без специальных или акцизных марок в России запрещён. Это требование не распространяется на пиво и пивные напитки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России могут ввести ограничение на ввоз и перемещение по стране физическими лицами немаркированной табачной продукции, в том числе из стран ЕАЭС. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы одобрили в первом чтении.