Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара к концу 2025 года Минэкономразвития спрогнозировало курс в 98,7 рубля за доллар к концу 2025 года

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Минэкономразвития России прогнозирует курс доллара к концу 2025 года на уровне 98,7 рубля за доллар, сообщил представитель министерства. При этом, как он уточнил, ведомство понизило прогноз по среднегодовому курсу доллара США на 2025 год в сторону снижения — с 96,5 рубля до 94,3 рубля за доллар, передает ТАСС.

Курс доллара США в среднем за год в 2025 году ожидается на уровне 94,3 рубля за доллар, в 2026-м — 100 рублей, 103,5 руб. в 2027-м и к 2028 году — 106 рублей за доллар, — сказал сотрудник Минэкономразвития.

Ранее доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова предположила, что курс доллара может возрасти до 100 с лишним рублей из-за запланированных американским лидером Дональдом Трампом торговых пошлин. По ее словам, такая ситуация может сложиться из-за того, что таможенные тарифы приводят к колебаниям стоимости нефти.

До этого Прикладова оценила влияние на российскую валюту возможного возвращения зарубежных компаний на рынок РФ, отметив, что рубль может укрепиться в таких условиях. Она подчеркнула, что такое развитие событий станет причиной появления новых рабочих мест в государстве, а также повышения количества поступающих в казну налоговых отчислений.