https://static.news.ru/photo/5732b8d4-bff7-11e9-a38c-fa163e074e61_660.jpg Фото: mep.mosreg.ru

Бытовые отходы, которые могли бы привлечь птиц, больше не привозят на незаконную свалку около озера Глушицы вблизи аэропорта Жуковский, сообщили в министерстве экологии и природопользования Московской области.

По данным ведомства, инспекторы эконадзора регулярно привлекали к ответственности владельцев участков, на которых был найден мусор.

При участии Минэкологии часть участков были изъяты у недобросовестных собственников и переданы в муниципальную собственность, после чего администрация Жуковского начала работы по ликвидации свалок... Остатки органики сгнили, то есть корма для птиц нет, — говорится в сообщении .

В первую очередь были убраны коммунальные отходы. Сейчас там остался лишь строительный мусор.

В областном Минэкологии также отметили, что расположение аэропорта неудачно с точки зрения миграции птичьих стай, так как рядом находится множество водных объектов, где живут и питаются чайки.

Нахождение пернатых рядом с озером Глушица характерно для всех подмосковных водоёмов, однако большого количества птиц, которые могли бы угрожать безопасности самолётов 16 августа не наблюдалось. Об этом свидетельствует фотофиксация, сделанная инспекторами в день происшествия.

Ранее News.ru писал, что Минприроды России потребовало провести проверку мусорных полигонов в районе аэропорта Жуковский. При этом глава подмосковного Минэкологии Дмитрий Куракин опроверг данные о том, что причиной инцидента могла стать свалка. По его словам, ближайший к месту ЧП полигон был закрыт в 2012 году и не является местом большого скопления птиц, которые попали в двигатель лайнера.