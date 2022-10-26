Минцифры возобновило аккредитацию IT-компаний в России

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России возобновило аккредитацию IT-компаний, сообщили в Telegram-канале ведомства. В течение 15 дней в Минцифры поступило 422 заявления от организаций на внесение их в реестр аккредитации. В пресс-службе ведомства уточнили, что восемь IT-компаний уже получили аккредитацию, трем организациям отказали.

Причины отказа: компанией поданы нулевые выплаты по зарплате и нулевая выручка за год, размер зарплаты ИТ-специалистов ниже среднемесячной по региону или по стране, нет согласия на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну, — сказано в сообщении.

В министерстве напомнили, что российским IT-компаниям до 31 октября необходимо отправить согласие на раскрытие налоговой тайны в Федеральную налоговую службу (ФНС).

Это необходимо сделать, чтобы сохранить ранее полученную аккредитацию, — уточнили в министерстве.

В субботу, 1 октября, российское правительство утвердило новое положение о государственной аккредитации отечественных компаний, работающих в области информационных технологий. В постановлении сказано, что в Минцифры до начала ноября должны утвердить перечень видов деятельности в указанной сфере. До 1 декабря ведомство решит вопрос, касающийся утверждения административного регламента предоставления госуслуги по аккредитации.