Минцифры: предустановленные приложения не передают личные данные

Министерство цифрового развития РФ исключило возможность передачи предустановленными приложениями персональных данных россиян иностранным компаниям. На технику, которая произведена после 1 апреля 2021 года, предустанавливаются стандартные версии приложений, передаёт сообщение ведомства ТАСС.
В министерстве уточнили, что всё предустановленное ПО загружается из официальных магазинов. Там подчеркнули, что все эти программы соответствуют требованиям безопасности, а приложениями передаются только технические обезличенные данные, позволяющие настроить таргетированную рекламу. Что делать пользователям, которые не хотели бы видеть рекламные объявления в принципе — в Минцифры не уточнили.
Зато там
Ранее NEWS.ru писал, что российские приложения, обязательные по закону к предустановке с 1 апреля на продаваемые в стране смартфоны и планшеты, могут отправлять информацию о пользователях за рубеж. Подобные выводы сделали специалисты АНО «Информационная культура»