Минцифры: предустановленные приложения не передают личные данные

https://static.news.ru/photo/924da74e-945d-11eb-b090-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Министерство цифрового развития РФ исключило возможность передачи предустановленными приложениями персональных данных россиян иностранным компаниям. На технику, которая произведена после 1 апреля 2021 года, предустанавливаются стандартные версии приложений, передаёт сообщение ведомства ТАСС.

В министерстве уточнили, что всё предустановленное ПО загружается из официальных магазинов. Там подчеркнули, что все эти программы соответствуют требованиям безопасности, а приложениями передаются только технические обезличенные данные, позволяющие настроить таргетированную рекламу. Что делать пользователям, которые не хотели бы видеть рекламные объявления в принципе — в Минцифры не уточнили.

Зато там рассказали , что при установке этих приложений пользователь всегда может ознакомиться с соглашением об использовании ПО, в котором прописано всё необходимое о передаче данных, распространении рекламы. Если же юзеру не нравится предустановленный софт, он вправе от него отказаться и установить на свой смартфон то, что посчитает нужным.

Ранее NEWS.ru писал, что российские приложения, обязательные по закону к предустановке с 1 апреля на продаваемые в стране смартфоны и планшеты, могут отправлять информацию о пользователях за рубеж. Подобные выводы сделали специалисты АНО «Информационная культура»