Минцифры пообещал переболевшим COVID-19 россиянам выдать QR-код к 30 июня

Минцифры планирует закончить интеграцию базы данных переболевших COVID-19 россиян на портале «Госуслуг» к 30 июня. Тогда же граждане получат соответствующий QR-код. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил заместитель главы министерства Олег Качанов.

По нашим планам, 30 числа, возможно, мы даже скорректируемся на пару дней влево, у нас эта интеграция будет сделана, и мы для тех, кто переболел, а их там в регистре около 9 миллионов записей, мы их получим, соответственно, смэтчим с учётными записями портала госуслуг и для тех, кого мы найдем, мы будем показывать ещё, соответственно, сертификат переболевшего, QR-код переболевшего, — сказал Качанов.

С 28 июня все столичные заведения общепита переводятся на «безковидный» режим. Туда будут пускать привитых от коронавируса посетителей, переболевших в течение последних шести месяцев или представивших отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого составляет три дня. Это связано с усилением мер против пандемии коронавируса в Москве.

Ресторанам и кафе поручено создать систему проверки QR-кодов. Подтверждения от посетителей в бумажной форме приниматься не будут.