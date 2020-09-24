Милонов прокомментировал намерение Пашаева стать депутатом ГД

https://static.news.ru/photo/69c017b6-fea9-11ea-8744-fa163e074e61_660.jpg Виталий Милонов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат Госдумы Виталий Милонов оценил шансы экс-адвоката Ефремова Эльмана Пашаева попасть в парламент. Таких шансов у опального адвоката нет, считает парламентарий.

Эльман Пашаев в парламент может попасть, только если устроится уборщиком туалетов. Это единственный его шанс оказаться в рамках Государственной думы или даже муниципального совета. Это негодяй, жулик и мошенник, как считают многие, — заявил Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Депутатом, напомнил политик, можно стать после избрания кандидатуры путём голосования. Но в этом Пашаева не поддержит никто — ни родственники Ефремова, ни его противники.

Пашаев после скандала с Ефремовым, который получил восемь лет колонии за ДТП как за непреднамеренное убийство, заявил, что будет в следующем году баллотироваться в Госдуму. До этого юриста лишили адвокатского статуса на год за нарушение профессиональной этики.

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