Милонов назвал нематериальные причины демографических проблем России

Одной из нематериальных причин демографической проблемы в России является отсутствие «нравственного компонента» в обществе, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы (ГД), заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. По его мнению, примерами для подражания в РФ является не многодетная семья, а певицы Ольга Бузова, Клава Кока и блогер Дарья Зотеева, известная как Инстасамка. Таким образом он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина на форуме «Россия зовёт!» — лидер отметил, что проблема с уровнем рождаемости приобрела в стране системообразующий характер.

Милонов добавил, что меры материальной поддержки семей — маткапитал, льготная ипотека и так далее — также необходимы для роста численности населения.

Кроме очень важного материального компонента должен быть ещё и нравственный компонент. Когда героями являются не многодетные матери, а Бузова, всякие Клавы Коки и Инстасамки — у нас они на телевизоре выплясывают... Если у нас многодетная семья считается чем-то странным, то проблема так и останется. После [Великой Отечественной] войны я не сильно помню, чтобы было много программ по ипотеке. Был правильный нравственный подход в обществе, — заявил депутат Госдумы.

Парламентарий подчеркнул, что, например, в Германии, с её социальными гарантиями и современными роддомами, «местные жительницы не рожают» из-за идей либерализма и новой этики, которые губительны для общества. По мнению первого зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, для роста численности населения РФ каждая вторая семья в России должна быть минимум с тремя детьми.

Для того, чтобы было, кому защищать границы, для того, чтобы жили наши города, деревни, для того, чтобы осталась Россия с нашей культурой. Очень простая задача — каждая вторая семья с тремя детьми. Мы должны сохранить себя. — заявила Буцкая.

Ранее Владимир Путин заявил, что власти России обязаны работать изо всех сил, чтобы переломить сложную ситуацию в демографической сфере. Политик отметил необходимость развивать экономику, социальную сферу, здравоохранение, образование и укреплять традиционные ценности.

Главред RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале отреагировала на это заявление, призвав Путина решить демографическую проблему путём инкорпорации в состав российского гражданства русских из ближнего зарубежья.