https://static.news.ru/photo/dd43d9a6-2c32-11ea-8c33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём Instagram, что в праздничных новогодних гуляниях приняли участие 2,7 млн человек в Москве.

В том числе на ул. Тверская и в центральной части города — 1,1 млн человек, 370 тыс. человек в округах, 1,2 млн человек в парках, — сообщил глава столицы.

Собянин отметил, что за это время проведены почти 600 мастер-классов, а также больше 1,8 тыс. театральных и концертных постановок. Катки посетили больше 14 тыс. человек, на каруселях прокатились 38 тыс. человек. Съедено 11 тысяч сосисок, выпито больше 8 тыс. литров горячих рождественских напитков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Собянин поздравил москвичей с приближающимся 2020 годом, прогулявшись по Тверской улице вместе с гостями праздника «Космические фантазии человечества длиною в столетие». На центральных улицах Москвы открылись несколько площадок с воссозданной атмосферой покорения космоса.