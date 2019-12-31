Собянин отметил, что за это время проведены почти 600 мастер-классов, а также больше 1,8 тыс. театральных и концертных постановок. Катки посетили больше 14 тыс. человек, на каруселях прокатились 38 тыс. человек. Съедено 11 тысяч сосисок, выпито больше 8 тыс. литров горячих рождественских напитков.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Собянин поздравил москвичей с приближающимся 2020 годом, прогулявшись по Тверской улице вместе с гостями праздника «Космические фантазии человечества длиною в столетие». На центральных улицах Москвы открылись несколько площадок с воссозданной атмосферой покорения космоса.