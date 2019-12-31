Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём Instagram, что в праздничных новогодних гуляниях приняли участие 2,7 млн человек в Москве.

В том числе на ул. Тверская и в центральной части города — 1,1 млн человек, 370 тыс. человек в округах, 1,2 млн человек в парках, — сообщил глава столицы.

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С новым 2020 годом, москвичи! В новогодних гуляниях в столице приняли участие 2,7 млн человек. В том числе на Тверской улице и в центральной части города - 1,1 млн человек, 370 тысяч человек в округах, 1,2 млн человек в парках. За это время проведено почти 600 мастер-классов, больше 1800 театральных и концертных постановок. На фестивальных каруселях прокатились 38 тысяч человек, посетили катки больше 14000 человек. Съедено 11 тыс сосисок, выпито больше 8 тыс литров горячих рождественских напитков.

Публикация от Сергей Собянин (@mossobyanin)

Собянин отметил, что за это время проведены почти 600 мастер-классов, а также больше 1,8 тыс. театральных и концертных постановок. Катки посетили больше 14 тыс. человек, на каруселях прокатились 38 тыс. человек. Съедено 11 тысяч сосисок, выпито больше 8 тыс. литров горячих рождественских напитков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Собянин поздравил москвичей с приближающимся 2020 годом, прогулявшись по Тверской улице вместе с гостями праздника «Космические фантазии человечества длиною в столетие». На центральных улицах Москвы открылись несколько площадок с воссозданной атмосферой покорения космоса.

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