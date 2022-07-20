Михалков попросил у государства денег на новый фильм Студия ТРИТЭ обратилась к Фонду кино за финансовой помощью для съемок фильма «Кракен»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков

Киностудия ТРИТЭ Никиты Михалкова на презентации в Фонде кино обратилась к государству за финансовой поддержкой для съемок фильма «Кракен». Свой новый проект студия представила на очной защите лидеров отечественного кинопроизводства Фонда кино.

Во времена холодной войны отечественная подлодка встречает Кракена неподалёку от берегов США. Совместно с противником советской субмарине приходится спасать мир от одного из самых страшных чудовищ Мирового океана, — такое описание будущего фильма представлено на сайте ТРИТЭ.

Кракен — мифическое морское чудовище, которое, по скандинавским легендам, нападает на корабли.

Ранее Михалков заявил, что уровень режиссуры в России катастрофически упал до того, что актеров нужно учить противостоять плохим режиссерам. Михалков подчеркнул, что российский кинематограф не должен равняться на Запад и стремиться завоевать международное признание, в то время как мировое сообщество настроено враждебно к русской культуре и пытается навязать своё искажённое видение.