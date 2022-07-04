«Ненависть и мерзость»: Михалков заявил о падении уровня режиссуры в России Михалков заявил о катастрофическом падении кинорежиссуры в России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Никита Михалков

Никита Михалков считает, что уровень режиссуры в России катастрофически упал. Причём ситуация достигла того пика, когда актёров нужно учить противостоять плохим режиссёрам, пишет KP.RU.

Об этом народный артист РСФСР сообщил на вручении дипломов выпускникам Академии кинематографического и театрального искусства.

Уровень режиссуры настолько упал, настолько упала режиссёрская школа, что мне захотелось хоть каких-то ребят вооружить против плохой режиссуры. Против режиссёров, которые не могут помочь. Чтобы внутренние механизмы, постулаты, о которых мы здесь говорим, могли плохой режиссуре противостоять, — признался Герой труда РФ.

Михалков подчеркнул, что российский кинематограф не должен равняться на Запад и стремиться завоевать международное признание. Мировое сообщество настроено враждебно к русской культуре и пытается навязать своё искажённое видение деятелям культуры.

Киноактёр сказал, что его уже не интересует востребованность российского кино за границей, потому что на тот же Каннский фестиваль можно попасть, если только показывать ненависть и мерзость.

Ранее Никита Михалков заявил, что попытки российского кино подражать Голливуду оказались безуспешными. Он отмечает, что наша страна сильно отличается от США и было бы странно, если бы он снял фильм «Терминатор». Режиссёр заявляет, что «мы — другие, мы — о другом».