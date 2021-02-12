Михаил Ефремов попросил прощения у адвоката Александра Добровинского

https://static.news.ru/photo/43736ed0-6d3c-11eb-a942-96000091f725_660.jpg Александр Добровинский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый за смертельное ДТП, попросил прощения у адвоката Александра Добровинского, на судебных процессах по этому делу представлявшего интересы потерпевшей стороны. Ефремов из мест заключения написал письмо, на которое юрист ответил.

Первым защитником артиста на процессе был ныне лишённый адвокатского статуса Эльман Пашаев, и именно его поведение Ефремов считает причиной того, что суд приговорил его к восьми годам заключения. После ДТП актёр опубликовал видео с признанием вины, однако на суде — как он сам позже говорил, под влиянием Пашаева, — неожиданно для всех отказался признавать вину. Он также вёл себя агрессивно по отношению к потерпевшим и к их защите.

Я взрослый и сознательный человек и никоим образом не должен был так себя вести по отношению к процессуальному противнику. Мне очень стыдно за свое поведение. Я приношу вам свои искренние извинения. Надеюсь на ваше понимание и доброту. Не держите на меня зла, — написал Ефремов Добровинскому, текст письма приводит «Пятый канал».

Юрист в ответном письме выразил уважение артисту в связи с тем, что тот смог признать свои ошибки. Вместе с тем, по словам Добровинского, если бы Ефремов вёл себя на суде иначе, исход дела мог бы быть иным.

<...> Мне жаль, что причиной этой трагедии стали именно вы. Как бы то ни было, я желаю вам удачи и надеюсь, что вы сможете с достоинством выйти из этой ситуации. Если вам понадобится моя помощь, я всегда готов её оказать, — сказано в ответе Добровинского.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы минувшим летом — он находился за рулём в пьяном виде, когда его автомобиль на большой скорости вылетел на встречную полосу и протаранил стоявший на светофоре курьерский фургон. Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжёлые травмы и той же ночью скончался в больнице. Суд приговорил Ефремова к 8 годам лишения свободы, позднее приговор был смягчён, и срок сократился до 7,5 года — этому способствовали уже другие адвокаты.

Хотя сам артист пока не говорил о возможных попытках добиться помилования и досрочного освобождения, среди известных людей достаточно тех, кто сочувствует ему и хочет за него похлопотать. Как писал NEWS.ru, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин хочет собрать подписи за Ефремова и обратиться лично к президенту РФ Владимиру Путину. С этим не согласен актёр и шоумен Никита Джигурда, который хотел добиться признания Ефремова невиновным, тогда как Разин, по словам Джигурды, придерживается подхода «виноват, но пожалейте».