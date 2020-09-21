Михаил Ефремов побрился налысо в СИЗО

https://static.news.ru/photo/9725e026-fbfe-11ea-9c3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Осуждённый на восемь лет колонии за смертельное ДТП российский актёр Михаил Ефремов обрился налысо. Об этом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), который посетил его в СИЗО.

Михаил Ефремов в изолятор был доставлен с пышной шевелюрой, а сегодня мы увидели его постриженным под машинку, практически наголо, — цитирует его RT.

По его словам, артиста поместили в камеру с телевизором, холодильником, электрочайником. В целом условиями своего содержания актёр доволен и пока не высказывал никаких претензий, отметил член ОНК.

Они некурящие, но с пониманием относятся к тому, что артист курит. Тем более что там есть вентилятор, способствующий проветриванию помещения, — добавил он.

Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

После этого Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева. Он нашёл нового адвоката. Им оказался Владимир Васильев. Юрист рассчитывает, что актёр получит условный срок в связи с признанием им вины, писал NEWS.ru.