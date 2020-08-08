В Большом и Мариинском театрах артистов отправили на карантин

Артисты Большого и Мариинского театров в Москве и Санкт-Петербурге ушли на карантин из-за распространения COVID-19.
В Большом театре одна артистка заболела коронавирусом. В связи с этим Роспотребнадзор отправил почти 60 человек (актёров и пианистов) на карантин. Здание закрыто, однако там идут репетиции.
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Ранее NEWS.ru писал, в Москве театры, цирки и концертные залы обязаны проверять температуру посетителей на входе. Людей с визуальными признаками ОРВИ или температурой больше 37 градусов не будут пропускать внутрь.
Театры, кинотеатры, выставочные и концертные залы могут принимать посетителей в столице с 1 августа, если в них не более трёх тысяч посадочных мест, при условии заполнения зрительного зала не более чем на 50%. Соответствующее распоряжение дал мэр Москвы Сергей Собянин.
Общее число подтверждённых случаев в РФ — 700 792, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции. С начала пандемии 10 667 россиян стали жертвами коронавируса, 472 511 пациентов смогли полностью выздороветь.
В мире коронавирусом заразились более 11,9 млн человек, свыше 547 тысяч умерли и более 6,9 млн излечились. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 3 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,6 млн, на третьем Индия — более 744 тысяч заболевших.
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