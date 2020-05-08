МИД РФ: матпомощь получили 15 тысяч застрявших за рубежом россиян

https://static.news.ru/photo/468e7308-913c-11ea-9680-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Материальная помощь, предусмотренная для россиян, которые не могут вернуться на родину из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, охватывает около 15 тысяч человек. Об этом 8 мая на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На эти цели выделен 1 миллиард рублей. Производятся выплаты, которые охватывают почти 15 тысяч человек, — цитирует ТАСС дипломата.

Ранее NEWS.ru писал, что более 37 тысяч находящихся за рубежом из-за коронавируса россиян обратились в МИД РФ за материальной помощью. Только на 12 апреля в дипломатическое ведомство поступили данные о 37 382 гражданах, подавших заявление на едином портале госуслуг о необходимости выплат. Вместе с членами семей помощи ожидают более 54 тысяч россиян.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,8 млн человек, погибли свыше 269 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 8 мая общее число инфицированных достигло 187 859 (+10 699 за последние сутки), 26 608 пациентов выздоровели (+2805 за последние сутки), умерли 1723 человека (+98 за последние сутки). В Москве 98 522 заболевших (+5846 за последние сутки), выздоровели 10 256, умерли 956.