МХАТ устроит перформансы за кулисами

МХАТ им. Максима Горького запускает экскурсию «Мхатовская пауза». Посетителей мероприятия проведут за кулисы, где покажут перформансы от именитых режиссёров, художников и хореографов, сообщили в театре.
Экскурсии состоятся 25 и 26 июня. Их будут вести актёры театра Николай Коротаев и Александр Карпенко. При проходе по закулисью зрители будут в неожиданных местах попадать на перформансы.
Каждый перформанс уникален и играется лишь один раз, только для одного путешествия. Но все они — это размышления на тему мхатовской паузы: что такое паузы и как мы их воспринимаем, — отметили в театре.
Среди режиссёров перфомансов Виталий Таныгин, Габбилен Галычев, Дмитрий Минчёнок, Евгения Миляева и Banzay.
В мае во МХАТе им. М. Горького провели первую Творческую встречу в формате гала-ужина. В программе были заявлены презентация «Клуба друзей МХАТ», музыкальные номера из спектаклей, а также благотворительный аукцион.