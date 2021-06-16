МХАТ устроит перформансы за кулисами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Оглоблин NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

На вилле La Grange в Женеве 16 июня началась встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Политики два часа проговорили при участии глав дипведомств, а после перерыва саммит продолжится в более широком формате. В социальных сетях начали появляться шутки о мероприятии и политиках, присутствующих на нём.

В сообщении написано: «Срочные новости: первое фото с саммита Байдена и Путина». Накануне эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что во время встречи никаких соглашений заключаться не будет,...