МГТУ имени Баумана оштрафовали за нарушение антикоронавирусных мер

https://static.news.ru/photo/60ab1d2c-34ca-11eb-bcbd-fa163e074e61_660.jpg МГТУ имени Баумана Фото: TarzanASG/wikipedia.org

Суд назначил для Московского государственного технического университета имени Баумана административное наказание за нарушение антикоронавирусных мер в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Басманный районный суд 2 декабря по результатам рассмотрения дела признал вуз виновным в совершении административного правонарушения и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, говорится в сообщении на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Кроме этого, проректор вуза был оштрафован на 300 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что 20 октября здания Московского государственного технического университета имени Баумана закрыли из-за большого числа заразившихся коронавирусом и несоблюдения санитарно-эпидемиологического режима. Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю за распространением коронавируса, Роспотребнадзор приостановил работу вуза из-за нарушений мер профилактики COVID-19 и роста заболеваемости среди студентов.

В университете заявили, что работают над устранением претензий по несоблюдению мер профилактики коронавируса в зданиях университета.

Очное обучение студентов МГТУ имени Баумана возобновили 29 октября. Однако при этом администрация высшего учебного заведения должна была вести постоянный контроль над выполнением всех противоэпидемических мероприятий, писал NEWS.ru.