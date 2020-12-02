МГТУ имени Баумана оштрафовали за нарушение антикоронавирусных мер

Суд назначил для Московского государственного технического университета имени Баумана административное наказание за нарушение антикоронавирусных мер в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.
Басманный районный суд 2 декабря по результатам рассмотрения дела признал вуз виновным в совершении административного правонарушения и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей,
Кроме этого, проректор вуза был оштрафован на 300 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что 20 октября здания Московского государственного технического университета имени Баумана закрыли из-за большого числа заразившихся коронавирусом и несоблюдения санитарно-эпидемиологического режима. Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю за распространением коронавируса, Роспотребнадзор приостановил работу вуза из-за нарушений мер профилактики COVID-19 и роста заболеваемости среди студентов.
В университете заявили, что работают над устранением претензий по несоблюдению мер профилактики коронавируса в зданиях университета.
Очное обучение студентов МГТУ имени Баумана возобновили 29 октября. Однако при этом администрация высшего учебного заведения должна была вести постоянный контроль над выполнением всех противоэпидемических мероприятий, писал NEWS.ru.