МГИМО попал в мировой рейтинг лучших научных центров 2020 года

https://static.news.ru/photo/9edff664-9f04-11ea-b8c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

В международном рейтинге научно-исследовательских центров за 2020 год (The Global Go To Think Tank Index 2020) российский университет МГИМО МИД РФ оказался на 124-м месте. Таким образом он улучшил на одну позицию свой результат годичной давности.

Рейтинг был опубликован в четверг, 28 января. Его подготовили специалисты Уортонской школы бизнеса Пенсильванского университета (США). Список насчитывает 174 организации. Помимо МГИМО, там представлены Московский центр Карнеги (26-е место) и Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) (33-е место). Их рейтинг за год не изменился, сообщает ТАСС.

Лидером списка стал Фонд Карнеги, расположенный в Вашингтоне.

В основе рейтинга лежат исследования 11 тысяч аналитических организаций со всего мира и результаты опросов двух тысяч экспертов. Своей основной задачей авторы видят «исследование тенденций и вызовов, с которыми сталкиваются научно-исследовательские центры, директивные органы и политически направленные гражданские общества».

Ранее стало известно, что российские вузы возвращаются к очному формату обучения после отмены части ограничений из-за пандемии коронавируса. Как писал NEWS.ru, студенты МГТУ имени Баумана, РГГУ и МГИМО вернутся в аудитории с 8 февраля. Эти данные следуют из сообщений высших учебных заведений.