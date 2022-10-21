Меж двух огней: почему 43% преподавателей вузов хотят сменить работу В Совфеде предлагают поддержать работников высшей школы деньгами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государство должно приложить максимум усилий к тому, чтобы остановить утечку кадров из высшей школы. С таким заявлением выступили в Совете Федерации. Законодатели считают, что одна из ключевых причин ухода преподавателей из вузов — низкая заработная плата. Таким образом в Совфеде прокомментировали результаты опроса, проведенного в одном из крупнейших российских образовательных каналов «Наука и университеты». Выяснилось, что более 40 процентов опрошенных на профильной площадке преподавателей заявили о готовности сменить свое место работы. Причины, правда, зарплатами не исчерпываются. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Низкие зарплаты, высокая нагрузка

Авторы канала «Наука и университеты» спросили преподавателей, хотели бы они сменить сферу своей трудовой деятельности. В опросе приняли участие более двух тысяч человек. Если исключить из рассмотрения тех респондентов, которые не определились с ответом, то оказалось, что почти 43 процента определившихся желают оставить преподавательскую деятельность.

Причин для этого, судя по всему, несколько. Так, на низкую зарплату пожаловались 53 процента респондентов. По оценкам авторов канала, многие из этой категории работают в вузах, где средняя зарплата вполне приличная:

Те научно-педагогические работники, кто имеет гранты или занят в солидных проектах, зарабатывают прилично. У тех же, кто занимается исключительно учебной работой, зарплата оставляет желать большего. Для доцентов в региональных университетах стандартная зарплата находится где-то в интервале 30–40 тысяч, а далеко не все сегодня имеют полную ставку.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

44 процента респондентов возмутились необходимостью бесконечно разрабатывать, дополнять и актуализировать большой объем методических материалов.

На третьем месте в списке причин — изматывающая учебная нагрузка (на это указали 30 процентов респондентов). Еще 28 процентов опрошенных беспокоят краткосрочные трудовые контракты, которые постоянно держат вузовских педагогов в подвешенном состоянии. Беспокоит преподавателей и загрузка различными видами работ, которые напрямую не связаны с учебным процессом.

По мнению автора канала «Наука и университеты» профессора Евгения Белого, желание значительной части преподавателей при возможности уйти из высшей школы, несомненно, настораживает. По его мнению, причины такого шага в основном известны и понятны.

Здесь, на мой взгляд, следует выделить те негативные факторы, которые можно устранить. Возьмем, в частности, необходимость разработки и актуализации огромных комплектов методических материалов. Каждый преподаватель по своей дисциплине должен разработать рабочую программу, фонд оценочных средств, методические указания для практических и лабораторных работ, для самостоятельной работы студентов и так далее. Это еще далеко не весь перечень, остальное зависит от фантазии руководителей на местах. А если читаемых дисциплин у преподавателя пять или больше? Сегодня в условиях малокомплектных групп такое не редкость, — пояснил эксперт.

Он полагает, что с этой «фабрикой бумаг» давно пора разобраться. Еще одно явление, с которым что-то нужно решать, это перегрузка преподавателей различными внеучебными мероприятиями, говорит Белый.

Какие-то из этих мероприятий, несомненно, нужны и полезны для студентов, другие — пустая трата времени. В любом регионе студенчество — это надежный человеческий ресурс для заполнения залов при проведении слетов, форумов. А каждую студенческую группу должен сопровождать преподаватель, — указал собеседник NEWS.ru.

По мнению эксперта в сфере образования кандидата педагогических наук Леонида Эрштейна, перед каждым преподавателем сегодня стоит множество задач.

Это действительно и низкие зарплаты, и непосильная нагрузка, и необходимость выполнять работу научного сотрудника, преподавателя, менеджера по пиару. Плюс к этому добавляются еще и краткосрочные трудовые договоры, изменяющаяся нагрузка, в итоге преподаватель не знает, сколько он еще будет работать и сколько будет дальше зарабатывать, — заявил он NEWS.ru.

К слову, на низкие зарплаты научных сотрудников и вузовских работников ранее обращал внимание лично глава государства. В частности, ранее Владимир Путин потребовал от министра финансов Антона Силуанова и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова проверить исполнение его указа о доведении зарплат ученых до 200 процентов от средних по региону.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Между двух огней

Работники высшей школы жалуются и на то, что клиентоориентированность в модели образования снизила авторитет преподавателя до крайне низкого уровня. По сути, преподаватель бесправен, заявил в разговоре с NEWS.ru заведующий кафедрой бизнес-информатики Уральского государственного экономического университета доктор экономических наук Дмитрий Назаров.

Преподаватель находится между двух огней: студенты и родители, администрация и кафедра. Малейшая жалоба приводит к разборкам, и даже если всё решается в пользу преподавателя, то это нервы и время. Каждый может вспомнить кучу случаев из своей практики, — пояснил Назаров.

Но и это не единственная проблема. По словам собеседника NEWS.ru, сегодня процесс обучения крайне формализован: это приводит к тому, что собственно на подготовку к занятиям отводится минимум времени. В итоге, говорит Назаров, всё это оборачивается тем, что старшие преподаватели и ассистенты увольняются.

Законодатели в очередной раз обратили внимание на проблему, ведь сегодня, как говорят специалисты, страна просто не вправе терять столь ценные кадры.

Результаты опроса говорят лишь о том, что научная сфера сейчас нуждается в особом внимании со стороны правительства, к этому относится и повышение общего уровня заработных плат, и выделение грантов на новые исследования, и закупка нового оборудования для научных центров, — рассказал NEWS.ru член комитета Совета Федерации по науке и образованию Айрат Гибатдинов.

По его мнению, стало окончательно ясно, что сейчас всё внимание должно быть направлено на укрепление вузов нашей страны. К этому, говорит сенатор, относится и создание на базе университетов новых площадок для научной деятельности, строительство наукоградов, инновационных, образовательных центров.

По оценкам руководителя Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александра Жилина, профильные чиновники не должны оставлять происходящие в вузах процессы без внимания. По его словам, «происходящее смахивает на приговор высшей школе». Он полагает, что сегодня под ударом находится весь интеллектуальный потенциал страны.