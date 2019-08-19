https://static.news.ru/photo/a88f686a-c265-11e9-a98d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Инициативу Музея архитектуры имени Щусева о защите скульптур собак на станции «Площадь Революции» от вандализма одобрил Московский метрополитен. Об этом музей сообщил на своей странице в Facebook.

Метрополитен планирует создать видеоролики для экранов в вагонах, в которых будет разъяснять необходимость бережного отношения к скульптурам. Речь идёт о бронзовых фигурах собак, которым пассажиры метро по традиции трут нос «на счастье».

Кроме того, планируется ликвидировать баннеры «Привет, Москва!», которые «призывают» к их порче.

Ранее музей запустил флешмоб, который призывает всех распространить информацию о вреде потирания носов бронзовых собак, удержаться от которого не могут пассажиры, писал News.ru.