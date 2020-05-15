Метро Москвы отправило 1,4 тысячи сотрудников старше 65 лет на карантин

https://static.news.ru/photo/e0cfe37a-96af-11ea-9832-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начальник Московского метрополитена Виктор Козловский сообщил об отправке на карантин около 1,4 тысячи сотрудников старше 65 лет. Причиной стала пандемия коронавируса.

Были выполнены указания, что 1399 человек 65+ на карантине, а также работники, которые имеют хронические заболевания. В остальном Московский метрополитен работал в полном режиме, за исключением работ с подрядчиком, где были определённые ограничения, связанные с коронавирусом, — цитирует его РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители Москвы старше 65 лет и люди, которые имеют хронические заболевания, обязаны соблюдать строгий режим самоизоляции. Указ вступил в силу с 26 марта 2020 года.

Как ранее информировал NEWS.ru, в Москве выявили 4748 новых случаев заражения коронавирусом за сутки.