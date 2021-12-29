Метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь в Москве

Московское метро и Московское центральное кольцо будут работать всю новогоднюю ночь шестой год подряд. Продлят работу до 02:30 Московские центральные диаметры, сообщает РИА Новости.

В усиленном режиме будет работать наземный транспорт на 157 маршрутах. Из них 66 будут функционировать всю ночь, 91 — до 03:30. Ночные 16 маршрутов продолжат работу в обычном режиме. Проезд в метро, на МЦК и в наземном транспорте будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.

Для тех, кто встретит Новый год в метро, поездах и на эскалаторах, будет транслироваться поздравление президента и мэра Москвы на 17 тысячах экранах. Также их можно будет увидеть на 185 дорожных экранах.

Доступ на Красную площадь в Москве 31 декабря oграничат с 17:00 в связи с эпидемиологической ситуацией. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопaсности и противодействия коррупции, эта мера необходима для исключения скоплений людей.

Ранее сообщалось, что большинство россиян проголосовали за введение выходного дня 31 декабря на постоянной основе. На вопрос, хотели бы они, чтобы 31 декабря стало выходным днём навсегда, положительно ответил 81% респондентов.