https://static.news.ru/photo/d16b7f16-3110-11ea-9107-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В настоящее время на всей территории России наблюдаются аномально тёплые погодные условия. Например, в Сибири показатели температуры превышают средние на 20 градусов. Об этом во вторник, 7 января, журналистам сообщил и.о. главы Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, вся Россия встречает Рождество при условии положительной аномалии, связанной со вторым за зиму беспрепятственным проникновением атлантического воздуха через Уральские горы, определяющего погоду на азиатской территории страны.

В европейской части России, отмечает Вильфанд, температура на 6–8 градусов превышает норму. На азиатской территории аномалия от восьми до 20 градусов.

Наиболее сильные аномалии в Красноярском крае и Якутии. В Якутии на 20 градусов выше многолетних значений, то есть минимальные температуры будут до минус 20–25 градусов, а максимальные — около минус 15, — цитирует и.о. главы Гидрометцентра РИА Новости.

Вильфанд подчёркивает, что в азиатской части РФ оттепели, несмотря на аномалию, не будет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на всей территории России 6 и 7 января ожидается аномальное тепло. Температурные нормы будут превышены на европейской части на 4–8 градусов, а на азиатской — на 10–16 градусов.