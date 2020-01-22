https://static.news.ru/photo/b9879cac-3680-11ea-9d1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Синоптики предрекают «розовый» февраль на территории европейской части России. Температура воздуха будет превышать норму на полтора-четыре градуса, сообщает РИА Новости.

Отклонение приобрело такое название из-за цвета, в который окрашивают карту при составлении прогноза. Уточняется, что в первые числа месяца показатели будут превышать норму на четыре-шесть градусов, а к концу февраля пойдёт на спад.

Как ранее писал NEWS.ru, аномально тёплая зима может быть очень опасна для здоровья человека, так как при такой погоде различные инфекции распространяются особенно активно.