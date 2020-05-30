Метеобюро предупредило москвичей о потеплении на следующей неделе

https://static.news.ru/photo/c49e170e-a2f2-11ea-933d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После резкого похолодания в начале лета к первой субботе июня в столице станет теплее, рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Согласно расчётам синоптиков, начиная с 6 июня температура в регионе резко пойдёт вверх, есть вероятность, что вторая неделя лета уже будет соответствовать климатическим нормам этого периода. Дневная температура в следующие выходные может составить +20...+25 градусов Цельсия, передаёт RT.

Ночь на понедельник, 1 июня, будет прохладной: +6...+8 градусов в Москве и +4...+9 — в Подмосковье, днём до +14 градусов Цельсия. Затяжные дожди в столице закончатся 2 июня, но возможны кратковременные осадки в течение всей следующей недели.

Как писал NEWS.ru ранее, порядка 120% майской нормы осадков выпало в районе главной столичной метеостанции у ВДНХ за сутки, сообщило метеобюро Москвы. Норма для мая насчитывает 51 мм осадков, за день 29 мая и ночь на 30 мая их выпало 61 мм.