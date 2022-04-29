Meta обжаловала решение суда о признании её экстремистской

Фото Zamir Usmanov/Global Look Press

Компания Meta (деятельность организации в России запрещена) обжаловала решение суда о признании ее экстремистской, передаёт ТАСС. Ранее на решение суда поданы две жалобы от заинтересованных лиц.

Компания Meta обратилась с апелляционной жалобой на решение о запрете её деятельности как экстремистской организации, — сообщил источник ТАСС.

Отмечается, что дата рассмотрения апелляции пока не назначена. Ранее жалобы на решение суда поступали от двух заинтересованных лиц.

Роскомнадзор с 14 марта заблокировал в РФ доступ к площадкам Meta и внёс принадлежащие ей соцсети в реестр запрещённых сайтов. Позднее, 21 марта, Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании экстремистской организацией международной компании Meta и запрете её деятельности в России.

19 апреля Meta обжаловала решение суда о запрете её деятельности как экстремистской организации. Жалоба будет рассмотрена Мосгорсудом.

Ранее ФССП начала процедуру принудительного взыскания оборотного штрафа в размере почти 2 млрд рублей с компании Meta. Такое решение принято в связи с «систематическим неудалением запрещённой информации».