«Местное жулье»: Зюганов раскритиковал свердловских чиновников Зюганов назвал жульем свердловских чиновников из-за снятия кандидатов от КПРФ с выборов в думу Асбеста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Зюганов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал в своем Telegram-канале чиновников Свердловской области и назвал их «жульем». Поводом для возмущения политика послужило снятие всех кандидатов от партии с выборов в думу города Асбеста.

Зюганов заявил, что это произошло по надуманным предлогам, и обвинил местных чиновников в произволе.

Мы изначально настроены на конкуренцию программ и команд. Но вместо этого местное жулье действует, что называется, по беспределу. Зарвавшихся «царьков» нужно остановить! Будем разбираться, — написал он.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев заявил, что десятки высокопоставленных чиновников и политиков готовятся сбежать из России. По его словам, они отправятся за рубеж «предавать». Он предложил поручить Совету безопасности выяснить, как политики с доступом к гостайнам могут без препятствий покидать Россию.