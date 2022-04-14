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Общество

Мессенджер WhatsApp превратится в онлайн-магазин

В мессенджере WhatsApp появится новая бизнес-функция
16:28, 14 апреля 2022
Мессенджер WhatsApp превратится в онлайн-магазин Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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В мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ) появится новая бизнес-функция, с помощью которой клиенты смогут оформлять заказы у различных предпринимателей, сообщается на портале WABetaInfo. Так мессенджер превратится в онлайн-магазин с каталогом товаров, корзиной и системой оплаты.

На данный момент функция находится в разработке и доступна для бета-тестировщиков сервиса. После её успешного внедрения в чате с бизнес-аккаунтами появится ярлык, нажав на который, можно будет перенестись в каталог товаров, выбрать подходящий и добавить его в корзину. Затем мессенджер автоматически перенаправит клиента в чат с предпринимателем, где непосредственно можно будет договориться об оформлении и оплате товара или услуги. 

В России, несмотря на блокировку Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ), WhatsApp запрещать не стали и пообещали не привлекать к ответственности россиян, продолжающих пользоваться сервисами компании.

Однако это всё равно не помогло WhatsApp, который после начала спецоперации на Украине уступил пьедестал пользовательских симпатий российскому мессенджеру Telegram. В марте доля первого в общем объёме трафика платформы авторства Павла Дурова увеличилась с 48% до 63% по сравнению с предыдущим месяцем. Доля трафика WhatsApp при этом сократилась с 48% до 32%. Специалисты связали эти результаты с ограничениями, введёнными в России в отношении других мессенджеров и соцсетей. 

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