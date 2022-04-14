Мессенджер WhatsApp превратится в онлайн-магазин

Мессенджер WhatsApp превратится в онлайн-магазинВ мессенджере WhatsApp появится новая бизнес-функция
В мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ) появится новая бизнес-функция, с помощью которой клиенты смогут оформлять заказы у различных предпринимателей, сообщается на портале WABetaInfo. Так мессенджер превратится в онлайн-магазин с каталогом товаров, корзиной и системой оплаты.
На данный момент функция
В России, несмотря на блокировку Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ), WhatsApp запрещать не стали и пообещали не привлекать к ответственности россиян, продолжающих пользоваться сервисами компании.
Однако это всё равно не помогло WhatsApp, который после начала спецоперации на Украине