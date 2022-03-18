Telegram в России стал популярнее, чем WhatsApp

В первые две недели марта мессенджер Telegram в России впервые обошёл по популярности WhatsApp. Доля первого в общем объёме трафика в мессенджерах увеличилась с 48% до 63% по сравнению с аналогичным отрезком месяцем ранее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Мегафон».

В марте 2022 года сервис Telegram впервые в России обошел WhatsApp, став самым популярным мессенджером в стране <...>. За первые две недели марта доля Telegram в общем объёме трафика в мессенджерах увеличилась с 48% до 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца, — говорится в исследовании.

Специалисты связали эти результаты с ограничениями, введёнными в России в отношении других мессенджеров и соцсетей.

При этом Telegram стал не только средством общения, но одним из основных источников информационного контента. Что касается WhatsApp, его доля сократилась с 48% до 32%. Третье место занимает Viber с долей 4% (5% месяцем ранее).

Telegram стал самым популярным мессенджером в 82 регионах РФ, за исключением Карачаево-Черкесии, Дагестана и Чечни, где продолжает лидировать WhatsApp.

Ранее стало известно, что судья Федерального верховного суда Бразилии отозвал решение о блокировке мессенджера Telegram. Такое решение принято в связи с тем, что руководство мессенджера выполнило все необходимые предписания.