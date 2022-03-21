Прокуратура не потребовала запрета деятельности мессенджера WhatsApp

Генпрокуратура просит запретить в России Facebook и Instagram, но оставить WhatsApp. При этом использование гражданами и юрлицами Facebook и Instagram не может быть признано экстремизмом, сообщает корреспондент РИА Новоcти из зала Тверского cуда Москвы, где приступили к рассмотрению иска о признании экстремистской организацией кoмпании Meta.

Запретить деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram ввиду осуществления экстремистской деятельности, в отношении WhatsApp такие требования не принимать ввиду отсутствия функции по публичному распространению информации, — приводятся слова прокурора.

При этом, согласно тексту документа, Генпрокуратура и ранее замечала в Facebook и Instagram проявления экстремизма, включая фотографии Адольфа Гитлера и нацистской атрибутики, а также призывы к участию в несогласованных акциях.

Социальная сеть Instagram (принадлежащая компании Meta) официально была внесена в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора. Ранее ведомство объявило, что Instagram заблокирован на территории России с 00:00 мск 14 марта. Такое решение в службе объяснили временным снятием Meta запрета на призывы к насилию в отношении россиян в связи с ситуацией на Украине. После в компании заявили, что это касается только военных.

В Роскомнадзоре заявили, что блокировка Instagram требуется для обеспечения психологического здоровья граждан России. Они подвергаются травле и оскорблениям в соцсети, говорится в сообщении ведомства, которое, как утверждает TJ, пришло одному из сотрудников издания на портале госуслуг.