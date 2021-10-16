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«Мерзость»: Соловьёв обрушился с критикой на выжившую в ДТП Собчак

18:35, 16 октября 2021
«Мерзость»: Соловьёв обрушился с критикой на выжившую в ДТП Собчак Телеведущий Владимир Соловьёв Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press
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Телеведущий Владимир Соловьёв раскритиковал Ксению Собчак после выхода на её YouTube-канале фильма о священнике Романе Степанове с разоблачениями представителей РПЦ. В своём Telegram-канале он назвал её поступок «мерзостью», напомнив, что совсем недавно Всевышний спал её от гибели.

Знаешь, поражён чему, ведь её Господь спас от смерти, и она первое, что сделает после этого, пишет эту мерзость про церковь, — процитировал журналист своего «православного друга».

Ранее Романа Степанова запретили в служении. Его лишили рясы и наперстного креста. В митрополии подчеркнули, что он променял дар священства на публичную известность. Там уверены, что Степанов сделал заявление о декларации патриарха, чтобы увеличить число подписчиков и монетизировать их.

Накануне Собчак впервые после ДТП обратилась к общественности. Она выступила онлайн во время программы Андрея Малахова «Прямой эфир» на канале «Россия 1» с заявлением, что ей нечего сказать по поводу аварии кроме того, что она уже озвучила ранее, поэтому все попытки её «на чём-то подловить» бесполезны. Во время аварии, по словам телеведущей, она просто «отключилась», затем её тошнило и она потеряла счёт времени.

Трагедия произошла 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. Mercedes, в котором в качестве пассажира находилась Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате один человек погиб, ещё двое пострадали. 

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