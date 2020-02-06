https://static.news.ru/photo/a1ada4ac-48df-11ea-9005-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зампред правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что вопросу о мерах, которые будут применяться к аптекам, завышающим цены на медицинские маски в связи с распространением коронавируса, будет посвящено отдельное заседание оперативного штаба 7 февраля.

У нас завтра будет первое заседание оперативного штаба конкретно по этому вопросу, — приводит ТАСС ответ Голиковой на соответствующий вопрос.

По её словам, на заседании выступят представители ФАC, Росздравнадзора и Минпромторга. С учётом их мнений будут выработаны первоочередные меры.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин поручил отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на лекарственные средства в связи с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что в забайкальских аптеках почти в 10 раз выросли цены на медицинские маски в связи с эпидемией коронавируса. Похожая ситуация сложилась и в Курской области.