Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заявки на проведение митинга и шествия 24 августа направлены в столичную мэрию Эльвирой Вихаревой, Александром Соловьевым и Татьяной Усмановой. Аналогичные уведомления на 25 августа отправили в Либертарианской партии.

В субботу планируется проведение акции на площади Победы или проспекте Сахарова, сообщается в Telegram-канале Дмитрия Гудкова. В первом случае организаторы предполагают провести митинг, во втором — шествие или митинг.

В воскресенье либертарианцы хотят согласовать шествие от Страстного бульвара до проспекта Сахарова, сообщил пресс-секретарь партии Александр Гуд в своём Twitter.

Ранее, как писал News.ru, власти столицы отказали в проведении шествия в поддержку независимых кандидатов на выборах в Московскую городскую думу 17 августа. В мэрии объяснили это тем, что срок для подачи уведомления о публичном мероприятии не был соблюдён. Однако организаторы заявили, что заявка была подана в соответствии с действующими нормами.

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