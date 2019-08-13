https://static.news.ru/photo/8201d2bc-bdfd-11e9-bfc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заявки на проведение митинга и шествия 24 августа направлены в столичную мэрию Эльвирой Вихаревой, Александром Соловьевым и Татьяной Усмановой. Аналогичные уведомления на 25 августа отправили в Либертарианской партии.

В субботу планируется проведение акции на площади Победы или проспекте Сахарова, сообщается в Telegram- канале Дмитрия Гудкова. В первом случае организаторы предполагают провести митинг, во втором — шествие или митинг.

В воскресенье либертарианцы хотят согласовать шествие от Страстного бульвара до проспекта Сахарова, сообщил пресс-секретарь партии Александр Гуд в своём Twitter .

Вчера подали в мэрию уведомление о проведение 25 августа шествия с митингом. Маршрут: от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Митинг планируется внутри кольца, а не на старом месте. Будем добиваться от мэрии согласования именно этого маршрута. pic.twitter.com/HX1ZDACprO — Alexander Goode (@goode108) August 13, 2019

Ранее, как писал News.ru, власти столицы отказали в проведении шествия в поддержку независимых кандидатов на выборах в Московскую городскую думу 17 августа. В мэрии объяснили это тем, что срок для подачи уведомления о публичном мероприятии не был соблюдён. Однако организаторы заявили, что заявка была подана в соответствии с действующими нормами.