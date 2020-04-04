Мэрия Москвы рассказала, как будет выдавать пропуска для выхода на улицу

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Выдавать коды для перемещения по Москве в условиях коронавируса будут через сайт mos.ru или по СМС. Об этом заявил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Выдача таких кодов может проводиться онлайн — через личный кабинет на портале mos.ru. В этом случае он представляет собой комбинацию букв и цифр, которую можно сохранить на телефон, получить на e-mail или распечатать, — сказал Лысенко.

Он подчеркнул, что инфраструктура портала готова к пиковым нагрузкам и получить код смогут все, кому он необходим.

Жители, у которых нет возможности пользоваться ресурсами mos.ru, смогут получить код с помощью телефона, — добавил Лысенко.

На сайте мэра Москвы отмечается, что вся эта система готова к запуску, но пока её внедрять не видят необходимости, так как подавляющее большинство горожан добросовестно соблюдает рекомендации властей не выходить лишний раз из дома. Систему спецпропусков обещают внедрить только при ухудшении эпидситуации в городе или при нарушении жителями введённых правил.

С 30 марта Сергей Собянин ввёл «режим всеобщей самоизоляции». Выходить из дома можно только до ближайшего магазина и аптеки, чтобы выгулять собаку или вынести мусор, а также для похода на работу. Собираться группами категорически запрещено.

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 3357 заболевших, в России общее число диагнозов достигло 4731. Инфекция выявлена в 78 регионах страны. Болезнь уже унесла жизни 43 россиян.

Ранее NEWS.ru приводил цитаты из дневника больной коронавирусом пациентки Коммунарки. Девушка рассказывала, как борется с инфекцией и чем её лечат. По её словам, болезнь началась у неё с высокой температуры, потом возник сильный кашель.