Мэр Тольятти будет судиться с общественником, обвинившим его в проституции

https://static.news.ru/photo/d23904fe-a190-11ea-9618-fa163e074e61_660.jpg Сергей Анташев Фото: tgl.ru

Мэр Тольятти Сергей Анташев подал в суд на общественника Валерия Кандалинцева, который назвал главу города «девочкой по вызову».

Конфликт начался с идеи поставить памятник, посвящённый 75-летию Победы. Жители Тольятти идею чиновников поддержали. Был проведён конкурс, в финал которого вышли пять проектов. Наиболее популярным оказалось творение скульптора из Тольятти Алексея Кузнецова. Горожане голосовали за него, победитель, казалось бы, был предопределён.

Однако внезапно по голосам вперёд начал резко выходить проект Зураба Церетели. Многие посчитали, что происходящее можно объяснить исключительно «накруткой» со стороны администрации города. В комментариях к обсуждению возникшей ситуации в соцсетях общественник Кандалинцев заявил, что мэр Анташев ведёт себя как «девочка по вызову».

После этого мэр подал в суд на горожанина и потребовал в качестве компенсации за оскорбление 15 млн рублей, передаёт Telegram-канал Mash.

Как ранее писал NEWS.ru, полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Тольятти, который с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» трижды сбегал из лечебного учреждения.