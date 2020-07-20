Мэр Норильска объявил о своей отставке

https://static.news.ru/photo/1644d420-ca81-11ea-805c-fa163e074e61_660.jpg Ринат Ахметчин Фото: norilsk-city.ru

Мэр Норильска Ринат Ахметчин уходит в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе главы города.

Десять минут назад глава города заявил, что подаёт в отставку, — отметил источник ТАСС в пресс-службе, добавив, что заявление уже подписано.

Слухи об отставке мэра начали появляться в СМИ на прошлой неделе. Ранее об отставке градоначальника сообщил Telegram-канал «Борус» со ссылкой на его заместителя Андрея Агафонова. В качестве причины называлась критика статистики по коронавирусу.

Ранее Ахметчин заявил, что город не может справиться с ростом заболеваемости и ему требуется поддержка властей Красноярского края. По словам градоначальника, он обратился за помощью к губернатору региона Александру Уссу, попросив о помощи врачами и средним медперсоналом.

Как писал NEWS.ru, в июне в отношении Ахметчина было возбуждено уголовное дело о халатности в связи с разливом дизтоплива на ТЭЦ-3. По версии следствия, чиновник не отреагировал должным образом на возникновение чрезвычайной ситуации. Несмотря на это, он находится на рабочем месте и продолжает исполнять свои обязанности.

Утечка дизельного топлива произошла 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня.

В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.