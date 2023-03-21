«Меньше фанатизма»: заслуженный учитель России о ношении хиджабов в школах Заслуженный учитель России Ямбург: ношение хиджабов в российских школах не должно навязываться

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ношение хиджабов в российских школах допустимо, но не должно навязываться и быть обязательным, заявил в беседе с НСН заслуженный учитель России Евгений Ямбург, комментируя инициативу парламента Ингушетии. По его словам, отдельные учебные заведения могут с учетом «климата» религиозных особенностей региона вводить свою форму, но важно учитывать интересы нерелигиозных людей. Эксперт призвал современных учителей избавиться от фанатизма и ханжества и не загонять детей в рамки.

Это очень тонкий вопрос. Каждая школа с учетом «климата» религиозных и прочих особенностей региона имеет право вводить свою форму. Но здесь нужно учитывать интересы тех детей, чьи родители не являются религиозными. Можно носить, да. Но я категорически против того, чтобы подобная мера была навязанной, — подчеркнул Ямбург.

Педагог добавил, что преподавателям следует обращать внимание в первую очередь на интеллектуальные навыки учеников, а не на их внешний вид. Он напомнил о том, как в советских школах «воевали» с учениками, которые отращивали длинные волосы или красили их в разные цвета.

Меньше ханжества, меньше фанатизма, и тогда мы, наконец, сможем не обманывать ни детей, ни себя, — заключил Ямбург.

Ранее сообщалось, что парламент Ингушетии намерен внести в Госдуму законопроект, который закрепит право учащихся носить религиозную одежду в образовательных учреждениях. Региональные депутаты единогласно поддержали инициативу.

В сентябре директор школы № 88 в Тюмени не впустила пятиклассницу в учебное заведение из-за того, что та пришла на уроки в хиджабе. Инцидент произошел в День знаний. Ранее девочка не надевала головной убор, но в новом учебном году ее родители решили, что дочь должна носить национальную одежду. После скандала с родителями ученицу впустили в школу.